Bir hafta virüs molası

TRT 1'in reyting rekorları kıran dizisi 'Uyanış Büyük Selçuklu' setinde yapılan rutin kontroller sonucunda sette Kovid-19 vakaları tespit edildi. Virüs çıkan set çalışanları karantinaya alınırken, dizinin yapım şirketinden yapılan açıklamada çekimlere bir hafta ara verildiğini söylendi. 'Uyanış Büyük Selçuklu'nun bu hafta yeni bölümü ekrana gelmeyecek.

