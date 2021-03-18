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18 Mart 2021 Perşembe 10:00:00 - Güncelleme:18 Mart 2021 Perşembe 10:00:00

Bir hafta virüs molası

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TRT 1'in reyting rekorları kıran dizisi 'Uyanış Büyük Selçuklu' setinde yapılan rutin kontroller sonucunda sette Kovid-19 vakaları tespit edildi.

TRT 1'in reyting rekorları kıran dizisi 'Uyanış Büyük Selçuklu' setinde yapılan rutin kontroller sonucunda sette Kovid-19 vakaları tespit edildi. Virüs çıkan set çalışanları karantinaya alınırken, dizinin yapım şirketinden yapılan açıklamada çekimlere bir hafta ara verildiğini söylendi. 'Uyanış Büyük Selçuklu'nun bu hafta yeni bölümü ekrana gelmeyecek.

Etiketler : trt1 uyanış büyük selçuklu koronavirüs kovid-19
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