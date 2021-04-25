25 Nisan 2021 Pazar 09:00:00 - Güncelleme:25 Nisan 2021 Pazar 09:00:00
Bİr deri bir kemik!
Bir süredir diyette olan Miray Daner, son paylaştığı fotoğrafla gün geçtikçe eridiğini gözler önüne serdi.
Bir süredir diyette olan Miray Daner, son paylaştığı fotoğrafla gün geçtikçe eridiğini gözler önüne serdi. Fazla kilolarından kurtulmak için sıkı diyet ve spor eşliğinde zayıflama sürecine giren oyuncu, önceki gün kahve içerken fotoğrafını yayımladı. Daner'e takipçileri 'Artık daha fazla zayıflama' diyerek serzenişte bulundu.