Dizideki karakteri hakkında konuştu

Bir Başkadır dizisinde psikologdan yardım aldıktan sonra hayatı değişen Meryem karakterini canlandıran Öykü Karayel, "Karakterle aramda çok sağlam bir bağ kurdum. Yansımasının böyle olması da beni çok mutlu ediyor. Meryem’in her türlü yönüne hayran kaldım’’ dedi.

