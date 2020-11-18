18 Kasım 2020 Çarşamba 16:18:00 - Güncelleme:18 Kasım 2020 Çarşamba 16:18:00
Bir Başkadır'ın Meryem'i Öykü Karayel dizideki karakteri hakkında konuştu: Sıkı bir bağ kurdum
Öykü Karayel, ‘Bir Başkadır' dizisindeki Meryem karakteriyle son dönemin en çok konuşulan oyuncularından biri oldu.
Bir Başkadır dizisinde psikologdan yardım aldıktan sonra hayatı değişen Meryem karakterini canlandıran Öykü Karayel, "Karakterle aramda çok sağlam bir bağ kurdum. Yansımasının böyle olması da beni çok mutlu ediyor. Meryem’in her türlü yönüne hayran kaldım’’ dedi.