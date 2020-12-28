'Bin bir Surat' Demet Erdem'e Fransa'dan teklif

Türk yapımcıların kendisi için 'bin bir surat' ifadesini kullandıkları Erdem, Fransa’daki yapım şirketi olan SL Production’dan teklif aldı. Senaristliğini Fransız Thomas Seraphine’in yapacağı Türk-Fransız ortak filminin çekimleri, pandemi sebebiyle önümüzdeki yıl gerçekleştirilecek. Bir kısmı Fransa’da bir kısmı da Türkiye’de çekilecek olan filmin konusu ve oyuncu kadrosu önümüzdeki günlerde açıklanacak.