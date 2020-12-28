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28 Aralık 2020 Pazartesi 23:46:00 - Güncelleme:29 Aralık 2020 Salı 17:48:00

'Bin bir Surat' Demet Erdem'e Fransa'dan teklif

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‘Söz', ‘Umutsuz Ev Kadınları' ve ‘İşler Güçler' gibi dizilerde oynayan Demet Erdem, yurtdışına açılıyor.

Türk yapımcıların kendisi için 'bin bir surat' ifadesini kullandıkları Erdem, Fransa’daki yapım şirketi olan SL Production’dan teklif aldı. Senaristliğini Fransız Thomas Seraphine’in yapacağı Türk-Fransız ortak filminin çekimleri, pandemi sebebiyle önümüzdeki yıl gerçekleştirilecek. Bir kısmı Fransa’da bir kısmı da Türkiye’de çekilecek olan filmin konusu ve oyuncu kadrosu önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Etiketler : Demet Erdem bin bir surat dizi magazin
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