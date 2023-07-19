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19 Temmuz 2023 Çarşamba 07:57:00 - Güncelleme:19 Temmuz 2023 Çarşamba 07:57:00

Billur'un ölümüne alışamadı

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Buğra Bahadırlı 59 yaşında vefat eden sevgilisi Billur Kalkavan'ın ölümüne alışamadığını söyledi. Oyuncu, "Benimle birlikte yaşıyor. Özlemim çok artıyor. Evin her yerinde o var" dedi.

Buğra Bahadırlı 59 yaşında vefat eden sevgilisi Billur Kalkavan'ın ölümüne alışamadığını söyledi. Oyuncu, "Benimle birlikte yaşıyor. Özlemim çok artıyor. Evin her yerinde o var" dedi.

Akciğer kanseriyle verdiği mücadeleyi kazanamayan merhum Billur Kalkavan'ın sevgilisi Buğra Bahadırlı, önceki gün Nişantaşı City's'de görüntülendi. Kalkavan'ın vefatından sonra ilk kez konuşan oyuncu, "Vefatı bir yıla yaklaşıyor. Halen çok seviyorum. Benimle birlikte yaşıyor. Özlemim çok artıyor. Evin her yerinde o var. Benim halen evde ağlamalarım devam ediyor. Ona hep, 'Seni çok seviyorum' diyorum. Kendisi, '90'a kadar yaşayacağım. Hayatı seviyorum' derdi. Yaşadığımız her nefeste şükrederek yaşayıp, kalp kırmamak gerekiyor" dedi.

Hayata bağlanmaya çalışıyor

Kendisini spora verdiğini söyleyen Bahadırlı, "Biraz daha kendimi hayata bağlamaya çalışıyorum. Sporla psikolojimi toparlamaya çalışıyorum. Sağ olsun arkadaşlarım yanımda... Motivasyonum düşükken iş dünyasına çok sarılmak istemedim. Şimdi işe biraz ağırlık veriyorum" dedi. Oyuncu, "İsmini yaşatmak için hayatını film yapmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Billur'u hep yaşatacağım. Benim için algıydı ve ışıktı. Hastalığı döneminde çok sevildiğini anladı" yanıtını verdi.

Etiketler : Billur Buğra Bahadırlı Billur Kalkavan
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