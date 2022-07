Billboard'da ilk Türk

Aleyna Tilki, Billboard dergisine röportaj veren ilk Türk şarkıcı oldu. Tilki söyleşide Selda Bağcan'dan Türk efsanesi diye bahsetti. 'Al or Leave it' adlı yeni bir single yayınlayan Aleyna Tilki, Billboard'a röportaj veren ilk Türk şarkıcı oldu. Müzik kariyeri hakkında konuşan Tilki, şarkıcı olmaya küçük yaşta karar verdiğini söyledi. Tilki, ''Çocukken şarkı söylemeyi hep severdim ama bilime takıntılıydım ve büyüdüğümde laboratuvarda çalışmak istiyordum. Biraz daha büyüdükçe duygularım için bir çıkışa ihtiyacım vardı, bu yüzden her şeyi müziğe döktüm'' dedi. Tilki röportajında bugüne kadar kendisine destek olan Selda Bağcan 'dan Türk efsanesi diye bahsetti. Tilki, ''Dua Lipa, ilk single'ım "Retrograde"nin yazarlarından biriydi ve bu benim için dünyalar demekti. Türk efsanesi Selda Bağcan beni her zaman müzikal ve duygusal olarak destekledi. Son olarak, ama kesinlikle en az değil, kardeşim Ayca Tilki. O da bir sanatçı ve büyümesini görmek için sabırsızlanıyorum'' dedi.