Biletler tükeniyor, kavgalar oluyor

Sivri dilli sanatçı Hülya Avşar, Yeniköy'deydi. Habercilerle ayaküstü sohbet eden Avşar'a konserlerinin yoğunluğunun sorulması üzerine "Kalabalık ve yoğun geçiyor, biletlerim tükeniyor. Hatta kavgalar oluyor, o yüzden ben de her hafta konser veriyorum" dedi. NFT'ye proje yapacağını söyleyen sanatçı, "Bu NFT projesi çok enteresan bir şey, Dünya çok garip bir yere gidiyor. Dijital de her şeyinizi satıyorlar, adapte olmaya çalışıyorum. Dijital arsalar alınıyor, satılıyor uzaya gitmeye gerek yok uzaydayız zaten" diyerek espri yaptı.

