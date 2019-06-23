Bilerek çarptılar

Türk Sanat Müziği’nin Diva’sı Bülent Ersoy, önceki gün malikane almak için Bodrum’a gitti. Havaalanında gazetecilerle sohbet eden Diva, geçtiğimiz ay ölümden dönen gazeteciler için konuştu. Bodrum Göltürkbükü’nde ki bir mekana çekim yapmak için tekneyle giden magazin gazetecileri, mekanın müşterilerini taşıyan yatın çarpması sonucu ölümden dönmüş, gazeteciler taşıyan teknenin kaptanı ise bacağında sakatlanmıştı. Olay videolarını gördüğün söyleyen Diva, “Olayı duydum, çok üzüldüm. Nasıl oldu bende anlamadım. Görüntüleri izledim. Pek ukalalık yapmayayım ama o tekne sanki gazetecilerin olduğu teknenin üzerine bilerek gelmiş ve çarpmış gibi gördüm. Eğer orada kasıtlı bir şey varsa, bunun sonucu bu olmamalıydı. Bu olay bir felakettir. Çok yadırgadım. Gazeteci arkadaşları taşıyan teknenin kaptanına ve gazeteci arkadaşlarımıza çok üzüldüm. Olmaması gereken bir olaydı. Bunun bedeli bu değil. Gerçekten çok yazık. Osman Kaptan'a ve basın mensubu arkadaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum” dedi.