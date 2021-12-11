Bilal Sonses'in Bostancı hazırlığı

Yazdığı eserlerle adından söz ettiren genç şarkıcı Bilal Sonses, ilk Bostancı konseri için sevenlerine sürprizler hazırlıyor. Avrupa Turnesi kapsamında Fransa, Almanya, Danimarka ve İsveç'te sahne alan şarkıcı hummalı bir çalışmaya girdi. Sonses, repertuvarı ve sürprizleriyle, sevenlerine farklı bir konser deneyimi yaşatacak.