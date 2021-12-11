11 Aralık 2021 Cumartesi 09:12:00 - Güncelleme:11 Aralık 2021 Cumartesi 09:19:00
Bilal Sonses'in Bostancı hazırlığı
Şarkıcı ve söz yazarı Bilal Sonses'i Bostancı heyecanı sardı.
Yazdığı eserlerle adından söz ettiren genç şarkıcı Bilal Sonses, ilk Bostancı konseri için sevenlerine sürprizler hazırlıyor. Avrupa Turnesi kapsamında Fransa, Almanya, Danimarka ve İsveç'te sahne alan şarkıcı hummalı bir çalışmaya girdi. Sonses, repertuvarı ve sürprizleriyle, sevenlerine farklı bir konser deneyimi yaşatacak.