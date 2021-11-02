‘Bi Tık'ın ilk konseri
Kendi adını taşıyan albümüyle müzik listelerinde en üst sıraya yerleşen Ajda Pekkan, Ankara'daki Günay Restoran'da sahne aldı.
Kendi adını taşıyan albümüyle müzik listelerinde en üst sıraya yerleşen Ajda Pekkan, Ankara'daki Günay Restoran'da sahne aldı. Sanatçı yeni albümünün çıkış şarkısı 'Bi Tık'ı ilk kez Ankaralılara seslendirdi. 2 saat aralıksız şarkı seslendiren Süperstar, performansıyla göz doldurdu. Ünlü isimlerin boy gösterdiği gecede Pekkan'ı kız kardeşi Semiramis Pekkan da yalnız bırakmadı.