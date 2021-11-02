‘Bi Tık'ın ilk konseri

Kendi adını taşıyan albümüyle müzik listelerinde en üst sıraya yerleşen Ajda Pekkan, Ankara'daki Günay Restoran'da sahne aldı. Sanatçı yeni albümünün çıkış şarkısı 'Bi Tık'ı ilk kez Ankaralılara seslendirdi. 2 saat aralıksız şarkı seslendiren Süperstar, performansıyla göz doldurdu. Ünlü isimlerin boy gösterdiği gecede Pekkan'ı kız kardeşi Semiramis Pekkan da yalnız bırakmadı.