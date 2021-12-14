‘Bi Tık' klip gerçeği

'Camdaki Kız' dizisinde oynayan Feyyaz Şerifoğlu'nun Ajda Pekkan'ın klibinde neden oynamadığı ortaya çıktı. Şerifoğlu'nun geçmişte vokal yaptığı Pekkan'ıın yeni klibi "Bi Tık"ta rol alacağı kulislerde konuşuluyordu. Ancak klip yayınladığında bu buluşmanın gerçekleşmediği görüldü. Pekkan'ın Şerifoğlu'ndan son anda vazgeçtiği iddiası gündeme geldi. Ancak ikilinin Şerifoğlu'nun set programı nedeniyle beraber çalışamadığı, aralarında herhangi bir problemin olmadığı öğrenildi.