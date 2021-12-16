Beyaz'a dava açıldı: ‘Malvarlığına tedbir konulsun'

Şovmen Beyazıt Öztürk, Almanya'da faaliyet gösteren organizasyon firması Riba Events'le olan sözleşmesini iptal etti. Firma ise Öztürk'ün sözleşme gereği reklam sponsorluğundan gelen yüzde 20'lik payı vermemek için bu yola başvurduğunu iddia etti. Şovmeni mahkemeye veren firma, açtığı alacak davasında Öztürk'ün malvarlıklarına ihtiyati tedbir konulmasını talep etti. Mahkeme ise Öztürk'ün malvarlığına ihtiyati tedbir konulması talebini reddetti.