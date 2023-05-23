Beyaz kanatlı Funda!

Müzisyenliğin yanı sıra hemşirelik yapan Funda Bozkurt, hastalara moral verdi. Bozkurt, 12-18 Mayıs arası kutlanan Hemşirelik Haftası için 'Beyaz Kanatlı Melekler' adlı şarkı bestelemişti. Bozkurt, baktığı hastalarına fırsat buldukça hastane istirahatleri sırasında şarkılar söylüyor. Bozkurt, "Tüm hastalarımız çok kıymetliler. Biraz olsun moral verip hayata daha sıkı tutunmalarını sağlayabilirsem ne mutlu bana. Ne zaman ihtiyaçları olursa onların yanındayım" dedi. Bozkurt, ayrıca yeni projelerini çok yakında paylaşacağının da müjdesini verdi.