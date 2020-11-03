Beyaz bir sayfa

Isparta'da dünyaya gelen Müzeyyen Y., 9.5 aylıkken sokağa terk etti. Kendisini bulan jandarma ekipleri tarafından yetiştirme yurduna teslim edilen Müzeyyen, 12 yaşına geldiğinde ailesi tarafından geri alınmak istendi. Müzeyyen kabul etmeyince de ailenin isteği doğrultusunda Antalya'daki yurda gönderildi. Hafta sonları ailesinin evine giden Müzeyyen, 13 yaşındayken en yakınındaki kişilerin tacizine uğradı. Evden kaçarak sokaklarda yaşamaya başladı.



BEN DEĞİL AİLEM PİŞMANLIK DUYSUN

Uyuşturucu batağına düşen Müzeyyen Y., 'uyuşturucu kullanma ve bulundurma' suçundan cezaevine girdi. Cezaevinde, "Yaşamanın ne olduğunu unutmuştum'" dediği uyuşturucuyu bırakan genç kıza, tahliye edildikten sonra Antalya Yardımlaşma Platformu Başkanı Halit Mert el uzattı. Müzeyyen, hayırsever vatandaşın iş yerinde kalmaya başladı. Yaşadıklarından dolayı kendisinin değil ailesinin pişmanlık duyması gerektiğini söyleyen Müzeyyen, şimdi kendine yeni bir hayat kurak istiyor.

EVLENDİĞİ KİŞİ BIÇAKLA SALDIRDI

24 yaşındaki Müzeyyen Y., “Cezaevindeyken hiçbir destek almadan uyuşturucuyu bıraktım. İşe girdim orada tanıştığım biriyle evlendim. Bir süre sonra o da bana şiddet uyguladı, bıçakla saldırdı. Ben de jandarmaya sığındım. Böyle bir hayatım olmasaydı konservatuar okuyup oyunculuk yapmak istiyordum. Bütün hayallerim yıkıldı" diye konuştu.



YARDIM ELİ UZATMALIYIZ

Müzeyyen ile bir gönüllüleri aracılığıyla tanıştıklarını söyleyen Antalya Yardımlaşma Platformu Başkanı Halit Mert, “Bir an önce bir iş, bir ev ve düzgün yaşantı kurması için elimizden geleni yapıyoruz. Bu konuda yardımseverlerden de yardım bekliyoruz. Hayatta tek başına kalmış bir genç kız olarak, harcanıp gitmemesi için elimizden gelen desteği sağlayacağız" dedi.

