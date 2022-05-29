Beverly Hills uyarlamasında rol alacak

En son Uraz Kaygılaroğlu ve Ekin Koç'un başrolünü paylaştığı 'Üç Kuruş' dizisinde yer alan oyuncu Aslıhan Malbora'nın yeni projesi belli oldu. Oyuncu, Jennie Garth, Tori Spelling, Jason Priestley, Ian Ziering, Brian Austin Green ve Gabrielle Carteris'in yer aldığı Beverly Hills'ten uyarlanan dizide rol alacak. Dizinin başrolünde yer alması için Mert Yazıcıoğlu'na teklif gittiği iddia edildi.

