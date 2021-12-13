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13 Aralık 2021 Pazartesi 10:00:00 - Güncelleme:13 Aralık 2021 Pazartesi 10:00:00

Beslenme bavuluyla dolaşıyor

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Kalp Yarası'nın fettan Hande'si Merve Çağıran, hafta sonunu İstanbul'da değerlendirdi.

Kalp Yarası'nın fettan Hande'si Merve Çağıran, hafta sonunu İstanbul'da değerlendirdi. Dizi çekimleri nedeniyle bir süredir Antakya'da bulunan Çağıran, Nişantaşı City's'de görüntülendi. Elindeki çantayla dikkatleri üzerine çeken oyuncu, içerisinde beslenme ürünleri olduğunu söyledi. Rejim yaptığını ve 5 kilo verdiğini açıklayan Çağıran, ''Kaldı iki kilo. Onu da bu bavulumdaki beslenme ürünleriyle vereceğim" diye konuştu.

Etiketler : Beslenme bavulu Kalp Yarası' Merve Çağıran
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