Beslenme bavuluyla dolaşıyor

Kalp Yarası'nın fettan Hande'si Merve Çağıran, hafta sonunu İstanbul'da değerlendirdi. Dizi çekimleri nedeniyle bir süredir Antakya'da bulunan Çağıran, Nişantaşı City's'de görüntülendi. Elindeki çantayla dikkatleri üzerine çeken oyuncu, içerisinde beslenme ürünleri olduğunu söyledi. Rejim yaptığını ve 5 kilo verdiğini açıklayan Çağıran, ''Kaldı iki kilo. Onu da bu bavulumdaki beslenme ürünleriyle vereceğim" diye konuştu.