Berrak Tüzünataç birçok ünlü isim gibi kendisine hediye vermek isteyen hayranları için bir kampanya düzenledi. Kansersiz Yaşam Derneği’yle harekete geçen oyuncu, yapılan bağışların İzmir depreminden etkilenen kanser hastalarının tedavisi için kullanılacağını aktardı. Tüzünataç, ‘’Sizlerin bağışları onlara yeniden yaşama dönüş umudu, bana da en güzel hediye olacak’’ dedi.