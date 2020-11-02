Berrak Tüzünataç kalbinin güzelliğini ortaya çıkardı! Depremzedeler için kampanya başlattı
2 Kasım'da 36. yaş gününü kutlayan Berrak Tüzünataç, kalbinin güzelliğini ortaya çıkaran bir harekete imza attı. Güzel oyuncu, kendisine hediye vermek isteyen hayranlarının desteğiyle depremzedeler için bir kampanya düzenledi.
Berrak Tüzünataç birçok ünlü isim gibi kendisine hediye vermek isteyen hayranları için bir kampanya düzenledi. Kansersiz Yaşam Derneği’yle harekete geçen oyuncu, yapılan bağışların İzmir depreminden etkilenen kanser hastalarının tedavisi için kullanılacağını aktardı. Tüzünataç, ‘’Sizlerin bağışları onlara yeniden yaşama dönüş umudu, bana da en güzel hediye olacak’’ dedi.