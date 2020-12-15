Müstakbel kayınvalideyle eğlence...

Oyuncu Berrak Tüzünataç, önceki gün Ali Yörenç’in senarist annesi Ece Yörenç ile bir araya geldi. Ece Yörenç, Berrak Tüzünataç’ın dans ederken çekilen videosunu sosyal medyadan yayımladı. Daha önce birçok dizide birlikte çalışan ikilinin bu kez müstakbel gelin – kayınvalide buluşması da ‘Berrak aileye girdi’ şeklinde yorumlandı.