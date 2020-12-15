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15 Aralık 2020 Salı 22:08:00 - Güncelleme:16 Aralık 2020 Çarşamba 12:06:00

Berrak Tüzünataç ile Ali Yörenç aşkı tam gaz devam ediyor! Müstakbel kayınvalideyle eğlence...

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Oyuncu Berrak Tüzünataç, Ali Yörenç ile olan birlikteliğine tam gaz devam ediyor.

Oyuncu Berrak Tüzünataç,  önceki gün Ali Yörenç’in senarist annesi Ece Yörenç ile bir araya geldi. Ece Yörenç, Berrak Tüzünataç’ın dans ederken çekilen videosunu sosyal medyadan yayımladı. Daha önce birçok dizide birlikte çalışan ikilinin bu kez müstakbel gelin – kayınvalide buluşması da ‘Berrak aileye girdi’ şeklinde yorumlandı.

Etiketler : Berrak Tüzünataç Ali Yörenç Ece Yörenç magazin
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