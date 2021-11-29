Berrak korktu

En son 'Kurşun' adlı yapımda rol alan Berrak Tüzünataç, önceki akşam Asmalımescit'te objektiflere yansıdı. Rengarenk giyim tarzıyla dikkat çeken oyuncu, habercileri karşısında görünce ufak çaplı bir panik yaşayarak, "Siz nereden çıktınız korktum" dedikten sonra kahkaha attı. Yakın arkadaşı Özge Özpirinçci'nin kızını kucağına almasını beklediğini ve çok heyecanlı olduğunu belirtti.