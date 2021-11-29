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Neşeli Hülya
29 Kasım 2021 Pazartesi 13:00:00 - Güncelleme:29 Kasım 2021 Pazartesi 13:00:00

Berrak korktu

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En son 'Kurşun' adlı yapımda rol alan Berrak Tüzünataç, önceki akşam Asmalımescit'te objektiflere yansıdı.

En son 'Kurşun' adlı yapımda rol alan Berrak Tüzünataç, önceki akşam Asmalımescit'te objektiflere yansıdı. Rengarenk giyim tarzıyla dikkat çeken oyuncu, habercileri karşısında görünce ufak çaplı bir panik yaşayarak, "Siz nereden çıktınız korktum" dedikten sonra kahkaha attı. Yakın arkadaşı Özge Özpirinçci'nin kızını kucağına almasını beklediğini ve çok heyecanlı olduğunu belirtti.

Etiketler : Berrak korktu Kurşun Berrak Tüzünataç Asmalımescit
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