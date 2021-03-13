Berrak ile arkadaşız

Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, kız arkadaşı Berrak Tüzünataç ile ilgili ilk kez konuştu. Geçtiğimiz günlerde Tüzünataç ile Kadıköy'de görüntülenen Kaygılaroğlu, "Berrak'la herşeyden önce arkadaşız" diyerek çıkan haberleri yalanladı. Son günlerde çocuk istismarına karşı mücadele eden kuruluşlara destek verdiğini söyleyen oyuncu, "Herkesin kanını donduran olaylar bunlar kimsenin sessiz kaldığını düşünmüyorum" dedi.

