Bermuda'dan Karayipler'e tekne getirdi

Muğla Akyaka'da sörf okulu olan Bilge Öztürk önceki gün Nişantaşı City's de objektiflere yanısıdı. Bennu Gerede'nin oğlu Daren Gerede ile bir yıldır birlikte olan Öztürk, aralarındaki 23 yaş farkı ile ilgili konuştu. Öztürk, "İnsanların birbirleriyle anlaşmasına ve insan sevmesine inanıyorum" dedi. Kaptanlık deneyimlerinden bahseden Öztürk, "Bermuda'dan Karayipler'e arkadaşımın teknesini getirdim. İlk uzun yolculuk deneyimimdi. 33-34 metrelik bir tekne kullanabiliyorum" dedi.