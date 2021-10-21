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21 Ekim 2021 Perşembe 12:30:00 - Güncelleme:21 Ekim 2021 Perşembe 12:30:00

Berlin Kapalıçarşı'da

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'La Casa De Papel' dizisinde canlandırdığı 'Berlin' karakteriyle büyük bir hayran kitlesine kavuşan Pedro Alonso, 'Filippo'nun Kitabı'nın tanıtımı için geldiği İstanbul'da tarihi yarım adayı keşfetmeye devam ediyor.

'La Casa De Papel' dizisinde canlandırdığı 'Berlin' karakteriyle büyük bir hayran kitlesine kavuşan Pedro Alonso, 'Filippo'nun Kitabı'nın tanıtımı için geldiği İstanbul'da tarihi yarım adayı keşfetmeye devam ediyor. Oyuncu, Kapalıçarşı ve Mısır Çarşısı'nı gezdi. Bir ara Kapalıçarşı'nın çatısına çıkan Pedro Alonso, ezan okunduğu sırada hiçbir şey yapmayıp, sadece dinledi.

Etiketler : Berlin Kapalıçarşı La Casa De Papel Berlin Pedro Alonso
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