  • BIST
    1545.54
  • Dolar
    7,0088
  • Euro
    8,4584
  • Altın
    402,0390
İstanbul
-1 / 2
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Hepsi çark ediyor! Tek tek pozitife dönüyorlar
Kurtulmuş, Ordu Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti
O görüşmenin detaylarını anlattı
New York Times'tan flaş Türkiye yazısı...
Kar yağışı İstanbul'un bazı bölgelerinde etkisini artırdı
Bakan Karaismailoğlu Türksat 5A için tarih verdi!
Türbülans tahmini yapan site: Turbli
Toplantı telaşı
Berlin Film Festivali'ne davetli
Tatlıses'e izinsiz şarkı davası
Öğle molası benzinlikte
Kovid sonrası spora başlamayın
Bugün burçları neler bekliyor? 17 Şubat 2021 Çarşamba günlük burç yorumları
Bakan Koca açıkladı: Yeni döneme geçiyoruz
Vaka sayısı az da olsa düştü
Başan Erdoğan'dan Türkçe vurgusu: Vatanı önce dil sonra ordu bekler
Gara'ya giden vekil kim? Bakan Soylu açıkladı...
AB, vergide kara listeye Türkiye'yi eklemedi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 498 bini geçti
Yalova ve Bursa'da yoğun kar yağışı sürüyor
İçişleri Bakanı Soylu'dan TBMM'de Gara operasyonu açıklaması
Mavi Vatan'ın SİHA'sı: ULAQ
Başkan Erdoğan'dan flaş 'Gara' açıklaması
Başkan Erdoğan'ı hedef alan Wilders'a soruşturma açıldı
17 Şubat 2021 Çarşamba 09:54:00 - Güncelleme:17 Şubat 2021 Çarşamba 09:59:00

Berlin Film Festivali'ne davetli

ABONE OL

Oyuncu Melih Selçuk, Uluslararası Berlin Film Festivali'nin 'Acting Studio' bölümüne davet aldı.

Oyuncu Melih Selçuk, Uluslararası Berlin Film Festivali'nin 'Acting Studio' bölümüne davet aldı. Rol aldığı 'Okul Tıraşı' filmiyle festivalin panaroma bölümünde yer alacak olan Selçuk, burada çeşitli eğitim ve seminerlere katılacak. Festival, 120 ülke 3 bin başvuru arasından seçilen Melih Selçuk'un da aralarında yer aldığı 12 oyuncuyu geleceğin sinemacıları olarak tanımlıyor.

Etiketler : melih selçuk acting studio okul tıraşı berlin film festivali
Kenan tiyatro yapsın

Kenan tiyatro yapsın
‘En Güzeli' akustik

‘En Güzeli' akustik
En düşünceli babasın

En düşünceli babasın
Kendi kanıyla bakım yaptırdı

Kendi kanıyla bakım yaptırdı
Onlarınki ilk görüşte aşk!

Onlarınki ilk görüşte aşk!
Şarkıcılık da onun aşkı

Şarkıcılık da onun aşkı
Romantik paylaşım

Romantik paylaşım
Şarkıcı olma iddiası yok

Şarkıcı olma iddiası yok
Nükhet Duru: Sosyal medya yokken mutluydum

Nükhet Duru: Sosyal medya yokken mutluydum

EN ÇOK OKUNAN HABERLER