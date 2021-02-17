Berlin Film Festivali'ne davetli

Oyuncu Melih Selçuk, Uluslararası Berlin Film Festivali'nin 'Acting Studio' bölümüne davet aldı. Rol aldığı 'Okul Tıraşı' filmiyle festivalin panaroma bölümünde yer alacak olan Selçuk, burada çeşitli eğitim ve seminerlere katılacak. Festival, 120 ülke 3 bin başvuru arasından seçilen Melih Selçuk'un da aralarında yer aldığı 12 oyuncuyu geleceğin sinemacıları olarak tanımlıyor.

