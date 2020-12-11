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11 Aralık 2020 Cuma 16:31:00 - Güncelleme:11 Aralık 2020 Cuma 16:31:00

Berkay'dan yılbaşında paralı dijital konser

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Berkay, koronavirüs salgını nedeniyle bu yılbaşında sahne almak yerine dijital konserle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Jolly Joker Vadistanbul sahnesinden canlı yayınlanacak gecede Berkay'a 10 kişilik orkestrası ve 4 dansçı eşlik edecek. Berkay'ın konser biletleri, biletix’te satışa çıktı.

Etiketler : Berkay salgın dijital konser magazin
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