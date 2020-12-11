11 Aralık 2020 Cuma 16:31:00 - Güncelleme:11 Aralık 2020 Cuma 16:31:00
Berkay'dan yılbaşında paralı dijital konser
Berkay, koronavirüs salgını nedeniyle bu yılbaşında sahne almak yerine dijital konserle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Jolly Joker Vadistanbul sahnesinden canlı yayınlanacak gecede Berkay'a 10 kişilik orkestrası ve 4 dansçı eşlik edecek. Berkay'ın konser biletleri, biletix’te satışa çıktı.
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