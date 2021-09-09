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09 Eylül 2021 Perşembe 15:30:00 - Güncelleme:09 Eylül 2021 Perşembe 15:30:00

Berkay'dan Aleyna Kalaycıoğlu açıklaması: 'Estetik ol' demedim

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Popçu Berkay, Kuşadası'nda sevenleriyle bir araya geldi.

Survivor 2021 yarışmacılarından Aleyna Kalaycıoğlu'nun albümünü kendi müzik şirketinden çıkaracak olan popçu, Kalaycıoğlu'nun estetik olması hakkında konuştu. Geçtiğimiz günlerde burun ameliyatı olan Kalaycıoğlu ile ilgili Berkay, ''Müzik âşığı bir kız. Şarkı söylemeyi çok seviyor. Şarkısı hazır! Önümüzdeki günlerde de klip çekecek. Kendi isteğiyle burnunda ufak bir kemer vardı onu düzelttirdi. Kendisine estetik konusunda tavsiyede bulunmadım" dedi.

Etiketler : survivor 2021 aleyna kalaycıoğlu berkay estetik magazin
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