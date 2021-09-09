"'Estetik ol' demedim"

Survivor 2021 yarışmacılarından Aleyna Kalaycıoğlu'nun albümünü kendi müzik şirketinden çıkaracak olan popçu, Kalaycıoğlu'nun estetik olması hakkında konuştu. Geçtiğimiz günlerde burun ameliyatı olan Kalaycıoğlu ile ilgili Berkay, ''Müzik âşığı bir kız. Şarkı söylemeyi çok seviyor. Şarkısı hazır! Önümüzdeki günlerde de klip çekecek. Kendi isteğiyle burnunda ufak bir kemer vardı onu düzelttirdi. Kendisine estetik konusunda tavsiyede bulunmadım" dedi.