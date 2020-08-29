Berkay ve Demet Şener sorusuna Alişan'dan kaçamak yanıt: Biz karışmıyoruz
Önceki akşam Yeniköy'de eşi Buse Varol ve oğulları Burak ile akşam yemeği yiyen Alişan gazetecilerin sorularını yanıtladı. Demet Şener ve Berkay'ın konuk alınıp alınamayacağı soruusna Alişan'ın yanıtı 'Konuk alımına biz karışmıyıroz' dedi.
Alişan ve eşi Buse Varol, önceki akşam oğulları Burak'la birlikte Yeniköy'deki bir mekanda akşam yemeği yedi. Çıkışta görüntülenen Tektaş ailesi, muhabirlerin sorularını yanıtladı.
Demet Akalın’la sundukları sabah programında ünlü isimleri ağırlayan Alişan’a “Partnerinizin arasının bozuk olduğu Berkay ve Demet Şener’i programa konuk eder misiniz” diye soruldu. Kelebek'in haberine göre; bu soruya kaçamak yanıt veren şarkıcı, “Konuk alımına biz karışmıyoruz” dedi.
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