Şarkıcı Berkay kural tanımıyor! Maskesiz gezmeye devam ediyor

Berkay Şahin kural tanımıyor! “İki çocuğum var herkesten çok ben dikkat ediyorum” demişti

Önceki gün Nişantaşı'da görüntülenen Berkay Şahin, son günlerde olduğu gibi bir kez daha maskesiz şekilde dolaşırken görüntülendi.

Gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan 38 yaşındaki popçu, aracıyla Nişantaşı'ndan ayrıldı.

Geçtiğimiz ay Yıldız Tilbe konserinde en ön sırada yer alan Berkay’ın, tüm uyarılara rağmen maske takmaması dikkat çekmişti.

Konsere gelen gelen seyirciler, ünlü şarkıcıya, "Bu yasağa herkes uyacak. Uymayan dışarı çıksın" şeklinde tepki göstermişti.

Berkay Şahin, seyircilerin sitemini duymazlıktan gelip tüm konseri maskesiz izlemişti.

(CnnTürk)