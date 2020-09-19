Berkay Şahin kural tanımıyor! “İki çocuğum var herkesten çok ben dikkat ediyorum” demişti
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında sokakta maske takmamak suç olarak görülüyor ve adli para cezası uygulanıyor. Ancak ünlü isim Berkay Şahin, bu kuralı hiçe saymaya devam ediyor.
Önceki gün Nişantaşı'da görüntülenen Berkay Şahin, son günlerde olduğu gibi bir kez daha maskesiz şekilde dolaşırken görüntülendi.
Gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan 38 yaşındaki popçu, aracıyla Nişantaşı'ndan ayrıldı.
Geçtiğimiz ay Yıldız Tilbe konserinde en ön sırada yer alan Berkay’ın, tüm uyarılara rağmen maske takmaması dikkat çekmişti.
Konsere gelen gelen seyirciler, ünlü şarkıcıya, "Bu yasağa herkes uyacak. Uymayan dışarı çıksın" şeklinde tepki göstermişti.
Berkay Şahin, seyircilerin sitemini duymazlıktan gelip tüm konseri maskesiz izlemişti.
(CnnTürk)
- Burcu Kara, boş kutuya 800 Euro vermiş: Turist olmanın zorluğu bu
- Hazal Kaya'dan Ezgi Mola'ya samimi açıklamalar: Çok ergendim
- Şarkıcı Berkay kural tanımıyor! Maskesiz gezmeye devam ediyor
- Güldür Güldür Show yeni sezon ekibinde kimler var? Naime olacak mı?
- Tuba Ünsal, Caner Karaloğlu'yla pişti oldu
- Acun Ilıcalı'ya bir takdir daha