03 Kasım 2020 Salı 17:03:00 - Güncelleme:04 Kasım 2020 Çarşamba 11:55:00
Berkay Hardal ve Gülper Özdemir'li Meleklerin Aşkı dizisi İsrail'de yayımlanacak
Berkay Hardal ve Gülper Özdemir'in rol aldığı ‘Meleklerin Aşkı' dizisi, İsrail'de yayımlanmaya hazırlanıyor.
Berkay Hardal ve Gülper Özdemir’in rol aldığı ‘Meleklerin Aşkı’ dizisi, İsrail’de yayımlanmaya hazırlanıyor. Türkiye’de 11 bölüm ekrana geldikten sonra final yapan dizi, İsrail’e ‘Seni Düşlüyorum’ olarak satıldı. Ülkede yayın yapan Channel 2’de oynayacak olan dizi, şimdiden izleyiciler tarafından ilgi görmeyi başardı.