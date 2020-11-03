Berkay Hardal ve Gülper Özdemir’in rol aldığı ‘Meleklerin Aşkı’ dizisi, İsrail’de yayımlanmaya hazırlanıyor. Türkiye’de 11 bölüm ekrana geldikten sonra final yapan dizi, İsrail’e ‘Seni Düşlüyorum’ olarak satıldı. Ülkede yayın yapan Channel 2’de oynayacak olan dizi, şimdiden izleyiciler tarafından ilgi görmeyi başardı.