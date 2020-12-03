Berkay gençler için şirket kurdu

Berkay, ‘’Bugünlere gelene kadar ben çok zorluk çektim. Şimdi bende elimden geldiğince yeni isimlere destek olabilmek için 'Hiperaktif' isimli bir prodüksiyon şirketi kurdum. İlk projemizi yeni yılda çıkarmış olacağız ve arka arkaya yeni isimlerin duyulması için destek veriyor olacağım" dedi.