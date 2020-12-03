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03 Aralık 2020 Perşembe 14:30:00 - Güncelleme:03 Aralık 2020 Perşembe 08:42:00

Berkay gençler için şirket kurdu

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'Dert Faslı' şarkısını yayımlayan Berkay, şimdilerde müzik dünyasına kazandıracağı gençler için bir müzik şirketi kurdu ve onların projeleri için stüdyoya girdi.

Berkay, ‘’Bugünlere gelene kadar ben çok zorluk çektim. Şimdi bende elimden geldiğince yeni isimlere destek olabilmek için 'Hiperaktif' isimli bir prodüksiyon şirketi kurdum. İlk projemizi yeni yılda çıkarmış olacağız ve arka arkaya yeni isimlerin duyulması için destek veriyor olacağım" dedi.

Etiketler : Dert Faslı şarkı Berkay magazin
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