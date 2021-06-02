Bergen için son söz söylendi!

"Bergen" projesinden ayrıldığını açıklayan Serenay Sarıkaya, önceki gün Etiler'de objektiflere takıldı. Pandemi nedeniyle ertelenen filmin yeni çekim takviminin kendisine uymadığı için projeyle yollarını ayıran oyuncu, konunun sorulması üzerine 'Ben zaten gerekli açıklamayı yaptım' diyerek daha fazla konuşmak istemedi.

Recep ASLAN