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12 Mayıs 2023 Cuma 14:01:00 - Güncelleme:12 Mayıs 2023 Cuma 14:01:00

Beraat etti

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5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan şarkıcı Soner Sarıkabadayı beraat etti.

Müzisyen Serdar Kapan'a ait 'Denge Şeve' isimli şarkısının nakarat kısmını intihal ederek (aşırarak) 'Tarifi Zor' isimli eserinde seslendirdiği iddiasıyla 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan şarkıcı Soner Sarıkabadayı beraat etti. Sarıkabadayı, "Bulunduğum durum çok üzücü. Ben 35 yıldır şarkı yazıyorum. Hayatımı bu alandan kazanıyorum, burada süreci yaşamadan evvel uzlaşma görüşmeleri oldu ve ben özellikle bu davanın görülmesini ve araştırılmasını istiyorum. Bu benim için çok önemli ve kıymetlidir'' demişti.

Etiketler : serdar kapan soner sarıkabadayı şarkıcı dava
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