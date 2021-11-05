Beraat etti

Milli futbolcu Emre Aşık'ı öldürmeyi planladığı gerekçesiyle eski eşi Yağmur Sarnıç ve tetikçi olduğu iddia edilen Erdi Sungur ile diğer sanık Baycan Şenürek'in yargılandığı davada karar açıklandı. Eski eşini öldürmeye teşebbüs etmesiyle yargılanan Yağmur Sarnıç hakkında karar verildi. Sarnıç ile suç ortağı olduğu iddia edilen iki sanığın "suçun unsurları oluşmadığı" gerekçesiyle beraatine karar verildi.