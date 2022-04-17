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17 Nisan 2022 Pazar 14:10:00 - Güncelleme:17 Nisan 2022 Pazar 15:53:00

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TRT'nin 'Barbaroslar' dizisinde yer alan Pelin Akil ve Fahriye Evcen, sosyal medyada benzerlikleriyle dikkat çekiyor.

TRT'nin 'Barbaroslar' dizisinde yer alan Pelin Akil ve Fahriye Evcen, sosyal medyada benzerlikleriyle dikkat çekiyor. Evcen'in son paylaşımı tartışma konusu oldu. Dalgalı saçları ile verdiği pozlar sosyal medyada ilgi odağı olan Evcen, paylaşımıyla Akil'e benzetildi. İkili hayranları 'Herkes birbirinin aynısı oldu', 'Fahriye Evcen daha güzel', 'Estetikli ünlüler aynı tornadan çıktıkları için hepsi birbirine benziyor zaten' ve 'Pelin daha güzel ve doğal görünüyor' gibi yorumlarda bulundu.

Etiketler : Benzerlik yorumları Barbaroslar Pelin Akil ve Fahriye Evcen Fahriye Evcen
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