Bensu Soral yardım için parfümlü çorap tasarladı
Bensu Soral, dezavantajlı bölgelerde yaşayan 7-13 yaş arası çocukların yeteneklerini keşfetmelerini ve geliştirmelerini hedefleyen SosyalBen Vakfı 2020 gönüllü elçisi oldu.
Geliri çocuklar için kullanılması için parfümlü renkli çoraplar tasarlayan ünlü oyuncu Bensu Soral #HayaldenGerçeğe diyerek çıktığımız yolculuğumuzda, çocuklar hayal kurabilsin ve hayallerine bir adım daha yaklaşsın istedim. Tasarladığım renkli çoraplar sayesinde çocukların hayallerini yetenekleriyle gerçeğe dönüştürecek olmaları beni çok heyecanlandırıyor" dedi.
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