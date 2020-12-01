Yardım için parfümlü çorap tasarladı

Geliri çocuklar için kullanılması için parfümlü renkli çoraplar tasarlayan ünlü oyuncu Bensu Soral #HayaldenGerçeğe diyerek çıktığımız yolculuğumuzda, çocuklar hayal kurabilsin ve hayallerine bir adım daha yaklaşsın istedim. Tasarladığım renkli çoraplar sayesinde çocukların hayallerini yetenekleriyle gerçeğe dönüştürecek olmaları beni çok heyecanlandırıyor" dedi.