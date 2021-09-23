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23 Eylül 2021 Perşembe 10:30:00 - Güncelleme:23 Eylül 2021 Perşembe 10:30:00

Benim konserler riskli

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Tarkan paylaştığı konser fotoğrafının altından hayranlarına seslendi.

Tarkan paylaştığı konser fotoğrafının altından hayranlarına seslendi. Megastar, "Sabredin inci tanelerim kavuşacağız mutlaka sabredin" dedi. Tarkan, böylelikle yakın zamanda "Tarkan konseri var" haberlerini yalanlamış oldu. Pandemi nedeniyle bir süre daha konser vermeyi düşünmediğini belirten Tarkan, ''Belirli tedbir kuralları çerçevesinde konserler yapılıyor şu an ama ben benim konserlerim için riskli buluyorum. Çünkü biliyorum, biz bir araya geldik mi koparız. E kimseyi tehlikeye atmak istemem. Şu virüsü kontrol altına aldığımızda (ki o da aşılarımızı oldukça olacak), düzlüğe çıktığımızda kavuşuruz'' dedi.

Etiketler : Tarkan Megastar Pandemi
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