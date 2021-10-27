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27 Ekim 2021 Çarşamba 13:30:00 - Güncelleme:27 Ekim 2021 Çarşamba 13:30:00

Benim gönlümde oyunculuk vardı

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Ekranlara gelecek olan 'Üç Kuruş' dizisinde rol alan Ercan Kesal, çocuk doktorlarıyla bir araya geldi.

Ekranlara gelecek olan 'Üç Kuruş' dizisinde rol alan Ercan Kesal, çocuk doktorlarıyla bir araya geldi. Antalya'da düzenlenen Pediatri kongresinde çocuk doktorlarıyla bir araya geldi. Etkinlikte Kesal, bir süre doktorluk yaptığını söyledi. Eski doktor Kesal, "Benim gönlümde oyunculuk vardı hep, bu yüzden oyunculuğu seçtim çok yakında başlayacak olan yeni dizi projem içinde yoğun bir çekim telaşım ve heyecanım var ama siz kıymetli hekimlerimizle de bir araya gelmek çok istedim bu sebeple tüm işlerimi askıya alarak geldim" dedi.

Etiketler : Üç Kuruş Ercan Kesal Antalya
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