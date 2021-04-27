Benim bey çulsuz

Şeyma Subaşı'nın Mısırlı milyarder erkek arkadaşının jet bulamayınca tüm biletleri alarak yolcu uçağını kapatmasının etkileri devam ediyor. Erkek arkadaşının yaptığı jesti sosyal medyadan yayınladığı için görgüsüzlükle suçlanan Subaşı'nı oyuncu Neslihan Yeldan da ti'ye aldı. Uçaktan fotoğraf paylaşan oyuncu, "Benim bey biraz çulsuz. Tüm uçağı kapatamadı ama birkaç yolcuyla uçabildim'' dedi.

