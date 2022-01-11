Türkücü İzzet Yıldızhan Etiler'de objektiflere yansıdı. Bir programda söylediği 'Kızlarım flört edemez' açıklamasıyla sosyal medyadan ağır hakarete de maruz kalan Yıldızhan, açtığı davalarla ilgili, "Bine yakın kişiye dava açtım. Benim ailem kırmızı çizgimdir. Kim ne düşünüyorsa düşünsün. Benim anlayışım bu. Kendini bilmezler ölmüş anneme küfretti. Ama affetmeyeceğim ve bu işin de takipçisi olacağım. Bu insanlar ceza almalı ki, kimse kimseye küfür, ağır hakaret edemeyeceğini bilmeli" dedi.