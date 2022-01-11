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11 Ocak 2022 Salı 13:30:00 - Güncelleme:11 Ocak 2022 Salı 13:30:00

Benim ailem kırmızı çizgimdir

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Türkücü İzzet Yıldızhan Etiler'de objektiflere yansıdı.

Türkücü İzzet Yıldızhan Etiler'de objektiflere yansıdı. Bir programda söylediği 'Kızlarım flört edemez' açıklamasıyla sosyal medyadan ağır hakarete de maruz kalan Yıldızhan, açtığı davalarla ilgili, "Bine yakın kişiye dava açtım. Benim ailem kırmızı çizgimdir. Kim ne düşünüyorsa düşünsün. Benim anlayışım bu. Kendini bilmezler ölmüş anneme küfretti. Ama affetmeyeceğim ve bu işin de takipçisi olacağım. Bu insanlar ceza almalı ki, kimse kimseye küfür, ağır hakaret edemeyeceğini bilmeli" dedi.

Etiketler : Benim ailem kırmızı çizgimdir Türkücü İzzet Yıldızhan
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