Eskişehir'de yumurta çiftliği açan Coşkun Sabah'ın 'dolandırıldım' iddiaları karşısında ortağı Özkan Özadalı jet yanıt verdi: "Haberi gazetelerde görünce şoke oldum. Zarar yerine aylık 80 bin lira kâr etti."

Şarkıcılığın yanı sıra ticarete de el atan Coşkun Sabah, dolandırıldığını iddia etti. Eskişehir'de yumurta çiftliği açan sanatçı, işleri nedeniyle uzaktan takip ettiği çiftliğinde hesapların birbirini tutmadığı söyledi. Sabah, "Bazı aksamalar görünce işe el atmak zorunda kaldım. Bir de baktım ki üretim ve hesaplar birbirini tutmuyor. Biraz araştırınca da işin başındaki arkadaşın el altından yumurta sattığını belirledik" dedi.

Sigortasız işçi çalıştırdık

Sanatçının ortağı Özkan Özadalı ise Coşkun Sabah'ın açıklamalarını haberlerde görünce şoke olduğunu söyledi. 'Söylemezsem Olmaz' programına katılan Özadalı, Sabah'ın bu işten zarar yerine kâr ettiğini açıkladı. Özadalı, "Biz kendisine bilanço sunduk. Ama biz kendimizi izah edemeden bu tip açıklamada bulundu. Aylık 80 bin lira karı var. Coşkun, beni şirketten göndermek istiyor" dedi. Açıklamalarına devam eden Özadalı, "Biz sigortasız işçi çalıştırıyorduk. Bu insanların parasını kendi imkânlarımla verdim. Bu hareket ona hiç yakışmadı" dedi.