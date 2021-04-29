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29 Nisan 2021 Perşembe 16:00:00 - Güncelleme:29 Nisan 2021 Perşembe 16:00:00

Beni Nilüfer şarkıcı yaptı

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Hostes olmak isterken o dönem sınıf arkadaşı olan Nilüfer sayesinde bir plakçıyla tanışan Yeliz, müzik kariyerinin bu şekilde başladığını söyledi.

Bir döneme damgasını vuran şarkıcı Yeliz, hostes olmak isterken kendisini sahnede bulduğunu söyledi. Sanatçı Nilüfer ile aynı sınıfta olmasıyla hayatı değişen Yeliz, Nilüfer sayesinde mikrofon başına geçti. O zamanlar sesinin güzel olduğunun farkında olmadığından bahseden Yeliz, ''Nilüfer mezun olduktan sonra 'Dünya Dönüyor' şarkısı çıktı. Nilüfer'i aradım. 'Ben de şarkı söylemek istiyorum' dedim. Bana bir plakçının telefonunu verdi ve randevu aldım. Hayatımın ilk ve son yalanımı söyledim. 'Anne bana plak şirketinden teklif geldi' dedim. O zamanlar 15 yaşındaydım'' dedi. Yeliz Nilüfer ile de hala sıkı bir arkadaş olduklarını söyledi.

İlk parasıyla mezarlıktan yer aldı!

Yıllar önce kazandığı ilk parasıyla kendisine Aşiyan Mezarlığı'ndan yer alan Yeliz, verdiği bu kararı şu sözlerle açıklıyor: ''Babaannemi kaybetmiştim küçükken... Biz de doğma büyüme Bebekliyiz. Babaanem de Aşiyan'da gömülü. Yahya Kemal Beyatlı'nın yanında şahane bir mezarlığım var'' dedi.

Etiketler : nilüfer şarkıcı yeliz mezarlık
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