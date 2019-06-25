'Beni Murat'tan koruyun'

61 yaşındaki şarkıcı Zerrin Özer, 3. evliliğinde de aradığı, mutluluğu bulamadı. Geçtiğimiz pazar günü kendisinden 27 yaş küçük Murat Akıncı’yla dünyaevine giren şarkıcı, hayatının şokunu yaşadı. Düğün sabahında Akıncı’nın eski sevgilileri dolandırıldığını iddia etti. Hemen arkasından Akıncı’nın Özer’e öldü dediği babası da açıklama yapınca şarkıcı boşanma kararı aldı. Şok üstüne şok yaşayan Zerrin Özer, yaşanan bunca hadisenin arasında bir de menajeri Kemal Aslan’ın dolandırıcı olduğu ortaya çıkan Akıncı’yı savunmasıyla sarsıldı.

İlk paylaşımı menajeri için

Günler sonra ilk kez paylaşım yapan Özer, menajerinin açıklamaları kendisi gözetiminde yaptığını söyleyerek “Canımdan çok sevdiğim dostlarım, hepinizin bildiği gibi son zamanlarda talihsiz olaylar yaşamaktayım, beni son derece üzen bu olayları sağlıklı bir şekilde atlatmaya çalışırken ve ivedilikle boşanma işlemlerini yürüttüğüm bu dönemde, menajerim Kemal Aslan'la ilgili olumsuz bir takım yorumların da beni üzdüğünü siz sevenlerimle paylaşmak isterim. İyi niyetinden asla şüphe etmediğim değerli dostum, menajerim ve açıklamaları bilgim dahilinde olan Kemal Aslan'ın halihazırda çok sıkıntılı olan bu süreçte, evlilik kurumuna olan saygısından yaptığı yapıcı yorumlar ve bilgilendirmeler maalesef yanlış anlaşılmıştır” yorumunu yazdı. Şarkıcı hayatının tehlikede olduğunu öne sürerek savcılıktan korunma talep etti.