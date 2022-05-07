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07 Mayıs 2022 Cumartesi 12:27:00 - Güncelleme:07 Mayıs 2022 Cumartesi 12:27:00

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Hülya Avşar, 3 yıl aradan sonra müzikseverlerin beğenisine sunduğu 'Sen Aşk Mısın?'ı teklisiyle ilgili konuştu.

Hülya Avşar, 3 yıl aradan sonra müzikseverlerin beğenisine sunduğu 'Sen Aşk Mısın?'ı teklisiyle ilgili konuştu. Ayvalık'taki yazlığında tatil yapan Avşar kızı, sözü Sezgi Erciyas, Sezgin Gezgin ve Funda Eroğlu'na ait olan şarkının müziğini Sezgi Erciyas ve Sezgin Gezgin üstlendiği parçası hakında, "Beni çok etkiledi. Herkesi etkileyeceğini düşünüyorum" dedi. Avşar kızı, yaz aylarını tatil yapmak yerine sahnede çalışarak geçireceğini söyledi.

Etiketler : hülya avşar müzik sen aşk mısın
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