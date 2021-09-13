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13 Eylül 2021 Pazartesi 13:00:00 - Güncelleme:13 Eylül 2021 Pazartesi 13:00:00

Bengü'den karnı burnunda paylaşım! Bebek yükleniyor

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Zeynep adında bir kız çocuğu olan Bengü, yeniden anne olmaya hazırlanıyor.

İkinci bebeğini bekleyen ve erkek olacağını açıklayan Bengü, sosyal medya hesabına karnı burnunda yeni fotoğraflar yükledi. "Son hamiş fotoları; çünkü hoş geldin 8. ay. Bebek yükleniyor" notuyla yeni hamilelik pozlarını paylaşan şarkıcı Bengü'nün paylaşımına, çok sayıda beğeni ve yorum geldi. Ünlü ismin hayranları fotoğrafların altına attıkları yorumlarla şarkıcıya ve bebeğine iyi dileklerde bulundu.

Etiketler : bengü bebek magazin
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