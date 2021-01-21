21 Ocak 2021 Perşembe 02:37:00 - Güncelleme:21 Ocak 2021 Perşembe 17:20:00
Bengü'den dinleyicilerine müjdeli haber geldi! Bahar şarkısıyla ısıtacak
Bir süredir yeni albüm çalışmalarına devam eden Bengü'den dinleyicilerine müjdeli haber geldi.
Bengü, Mart ya da Nisan aylarında yeni şarkısını piyasaya çıkaracağını söyledi. Popçu, "İçinizi ısıtacak. Güzel baharın habercisi bir şarkıyla geliyorum’’ dedi. Bengü, Oğuzhan Koç imzalı bir şarkı seslendirecek.
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