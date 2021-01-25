25 Ocak 2021 Pazartesi 00:06:00 - Güncelleme:25 Ocak 2021 Pazartesi 17:38:00
Bengü konser vermeyi iple çekiyor
Pandemi nedeniyle alınan önlemler kapsamında uzun süredir konser veremeyen şarkıcılar işine kavuşmayı dört gözle beklerken Bengü de bu özlemini sosyal medyadan haykırdı.
Konserdeki bir anından fotoğraf yayımlayan popçu, "Sahneyi çok özledim. İşim çok özledim. Tüm yol arkadaşlarımı çok özledim. Çok özledim’’ notunu düştü.
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