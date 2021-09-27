Benek'i unuttu

Mehmet Dinçerler ile aşk yaşayan Hadise, yeni dostunu buldu. Kaan Yıldırım'ın köpeği Benek'e olan düşkünlüğünü her fırsatta paylaşan şarkıcı, Instagram hesabı bile açmıştı. Ayrılık sonrası Benek'i de göremeyen Hadise başka bir köpekle yaptığı paylaşım ile hayranlarını hem hüzünlendirdi, hem de kızdırdı. "Leia'ya aşık oldum notuyla" çekilmiş bir karesini Instagram'da paylaşan Hadise'ye takipçilerinden tepki geldi. Şarkıcının paylaşımına binlerce "Benek'in papucunu dama attın" mesajları geldi.