Manken Özge Ulusoy, köpeği Sherlock'u yanından bir an olsun ayırmıyor. Kozmetik ve güzellik fuarı BeautyEurasia'ya köpeğiyle birlikte gelen Ulusoy, '''Evde bırakmaya içim el vermedi. Ben nereye Sherlock oraya'' dedi. Eskiden fuarlara defileye çıkmak için geldiğini söyleyen Ulusoy, ''Bir dönem kapandı artık ne yazık ki ama kendini güncelleyebilen hayatta kalıyor. Malum eskiden sosyal medya yoktu ama artık tüm tanıtımları sosyal medyadan gerçekleştiriyoruz'' dedi.