Ben genelleme yapmadım

Son günlerde yaptığı açıklamalarla adından sıkça söz ettiren Derya Tuna, İstinyePark'ta objektiflere takıldı. 'Çapkınlıkta kadınlar suçlu' açıklaması sonrası tepkileri üzerine çeken Tuna, konu hakkında açıklama yaptı. Tuna "Yanlış anlaşıldığım için üzüldüm. Ben genelleme yapmak istemedim. Kendi hayatımdan ve çevremden gördüklerimden yola çıkarak öyle bir şey söyledim. Yoksa sadakatsizliğin kadını erkeği yok. Karakter meselesi" dedi.