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25 Ekim 2021 Pazartesi 14:35:00 - Güncelleme:25 Ekim 2021 Pazartesi 14:35:00

Ben Bilirim 500. bölümünü kutluyor!

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Alper Ateş'in sunduğu ve 360 ekranlarında yayınlanan, sevilen yarışma programı “Ben Bilirim” 500. kez seyirci ile buluşuyor.

Yapımcılığını Onur İliman'ın yaptığı, 90 binin üzerinde adayın başvurduğu programda, 7 ülke ve Türkiye'nin 75 ilinden ve 2000'e yakın yarışmacı "Ben Bilirim" rekabetine ve heyecanına ortak oldu.

Hafta içi her akşam yayınlanan programda 4 katılımcının hem hızlı düşünme hem de doğru cevaba ulaşma rekabetine ekran karşısındaki seyirciler de ortak oluyor.

A.B.D, Fransa, Avusturya, İngiltere, İsviçre gibi birçok ülkeden başvuru alan program 3. sezonunda da yüksek reytingleriyle dikkat çekmeye devam ediyor.

Ben Bilirim diyenlerin yarışması "Ben Bilirim" hafta içi her akşam 19.00'da 360'ta!

Etiketler : Ben Bilirim Radamel Falcao A.B.D Fransa Avusturya Onur İliman
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