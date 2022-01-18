Popçu Demet Akalın, geçtiğimiz yıllarda evinin otoparkın düşerek beyin kanaması geçiren ve 29 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra vefat eden İbrahim Erkal'ın vasiyetiyle ilgili konuştu. Söylemezsem Olmaz programına konuk olan popçu, Erkal'ın tribute albümünde yer alacağını söyledi. Akalın, "İbrahim Erkal'ın vasiyeti var. Bana ilk başında arkadaşlar söyledi, karısı söylemiş. Şarkıya varıncaya kadar yazmış 'Bunu okumasını istiyorum' diye. Ben altından kalkamam dedim o kadar seviyorum" derken gözyaşlarını tutamadı.